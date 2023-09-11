ГУР: Украина вернула под контроль 'Вышки Бойко' (видео)

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает: Украина вернула под контроль т.н. "Вышки Бойко"

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.

Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

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Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Во время проведения операции спецназ удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", что может отслеживать движение судов в Черном море.

Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.