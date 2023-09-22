Окупанти підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту рф в Криму (відео)

22 вересня у Севастополі в окупованому Криму пролунав вибух після чого з будівлі, де розмішується штаб Чорноморського флоту рф, повалив дим.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив: "По штабу флоту вороги завдали ракетного удару. Біля театру Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів – не підходити та дзвонити у 112. На місце виїхали усі оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Після влучання в будівлю штабу, у її даху утворилася величезна діра.

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Як повідомляє ТГ-канал "Кримський вітер", у Бахчисараї у районі військової частини на вул. Сімферопольська, 2 піднімається стовп диму.

За даними каналу, звуки вибухів чули у Бахчисарайському районі, у Бахчисараї, у Сімферопольському районі, в районі Первомайського та Червоногвардійського.

"У Бахчисараї все спокійно. За містом силами ППО збито ракету. Від уламків спалахнула трава. МНС ліквідує", — "радник голови Криму" Олег Крючков.

За даними "Кримського каналу", на півострові було запущено вісім ракет. Развозжаєв попередив про ще одну атаку. "Прохання не виїжджати до центру міста. Не виходити із будівель. Всім, хто знаходиться поряд зі штабом флоту, - при звуках сирени пройти в укриття", – написав він у ТГ-каналі.

Місцеві пабліки пишуть, що понад 25 карет швидкої допомоги прямували у бік місця прильоту.

Про кількість жертв та постраждалих на цей час офіційно не повідомлялося. Близький до російських силовиків канал 112 пише про шістьох поранених.

Раніше окупаційна влада Севастополя заявляла, що у Верхньосадовому та Качі сили російського ППО збили безпілотники, після чого почалася пожежа – "загорілася суха трава".

Українська ж розвідка заявила, що "продовжується планова робота" по військових об'єктах на півострові.

Однак супутникові знімки засвідчили влучання у російську військову базу.

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