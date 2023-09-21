З'явилися супутникові знімки, що доводять удар по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя
20 вересня під час вибухів у Криму заявлялося, що Сили оборони України вдарили крилатими ракетами класу "повітря-земля" Storm Shadow по командному пункту Чорноморського флоту рф поблизу селища Верхньосадове.
Як повідомляє Радіо Свобода, згідно із мапою військових об’єктів, там, де відбулися "прильоти", було розміщено 744-й Центру звʼязку Командування ЧФ рф.
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Судячи з супутникових фото, наданих Planet Labs 21 вересня, поблизу селища Верхньосадове уражено значну частину розташування російської військової бази.
Раніше окупаційна влада Севастополя заявляла, що у Верхньосадовому та Качі сили російського ППО збили безпілотники, після чого почалася пожежа – "загорілася суха трава".
Українська ж розвідка заявила, що "продовжується планова робота" по військових об'єктах на півострові.
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