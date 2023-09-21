ukr
русский
Війна в Україні

З'явилися супутникові знімки, що доводять удар по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя

Билім Олена

З'явилися супутникові знімки, що доводять удар по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя

20 вересня під час вибухів у Криму заявлялося, що Сили оборони України вдарили крилатими ракетами класу "повітря-земля" Storm Shadow по командному пункту Чорноморського флоту рф поблизу селища Верхньосадове.

З'явилися супутникові знімки, що доводять удар по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя

Як повідомляє Радіо Свобода, згідно із мапою військових об’єктів, там, де відбулися "прильоти", було розміщено 744-й Центру звʼязку Командування ЧФ рф.

Читайте також: У Криму бійці СБУ та МВС атакували військовий аеродром "Саки" дронами та "Нептуном"

Судячи з супутникових фото, наданих Planet Labs 21 вересня, поблизу селища Верхньосадове уражено значну частину розташування російської військової бази.

З'явилися супутникові знімки, що доводять удар по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя
З'явилися супутникові знімки, що доводять удар по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя
З'явилися супутникові знімки, що доводять удар по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя

Раніше окупаційна влада Севастополя заявляла, що у Верхньосадовому та Качі сили російського ППО збили безпілотники, після чого почалася пожежа – "загорілася суха трава".

Українська ж розвідка заявила, що "продовжується планова робота" по військових об'єктах на півострові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в УкраїніФотоВійськовіВибухиКрим