rus
Українська
Война в Украине

Появились спутниковые снимки, доказывающие удар по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя

Былим Елена

Появились спутниковые снимки, доказывающие удар по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя

20 сентября во время взрывов в Крыму заявлялось, что Силы обороны Украины ударили крылатыми ракетами класса "воздух-земля" Storm Shadow по командному пункту Черноморского флота вблизи поселка Верхнесадово.

Появились спутниковые снимки, доказывающие удар по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя

Как сообщает Радио Свобода, согласно карте военных объектов, там, где произошли "прилеты", был размещен 744-й Центра связи Командования ЧФ россии.

Читайте также: В Крыму бойцы СБУ и МВД атаковали военный аэродром "Саки" дронами и "Нептуном"

Судя по спутниковым фото, предоставленным Planet Labs 21 сентября, вблизи поселка Верхнесадово поражена значительная часть расположения российской военной базы.

Появились спутниковые снимки, доказывающие удар по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя
Появились спутниковые снимки, доказывающие удар по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя
Появились спутниковые снимки, доказывающие удар по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя

Ранее оккупационные власти Севастополя заявляли, что в Верхнесадовом и Каче силы российского ПВО сбили беспилотники, после чего начался пожар - "загорелась сухая трава".

Украинская же разведка заявила, что "продолжается плановая работа" по военным объектам на полуострове.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Война в УкраинеФотоВоенныеВзрывыКрым