Появились спутниковые снимки, доказывающие удар по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя

20 сентября во время взрывов в Крыму заявлялось, что Силы обороны Украины ударили крылатыми ракетами класса "воздух-земля" Storm Shadow по командному пункту Черноморского флота вблизи поселка Верхнесадово.

Как сообщает Радио Свобода, согласно карте военных объектов, там, где произошли "прилеты", был размещен 744-й Центра связи Командования ЧФ россии.

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Судя по спутниковым фото, предоставленным Planet Labs 21 сентября, вблизи поселка Верхнесадово поражена значительная часть расположения российской военной базы.

Ранее оккупационные власти Севастополя заявляли, что в Верхнесадовом и Каче силы российского ПВО сбили беспилотники, после чего начался пожар - "загорелась сухая трава".

Украинская же разведка заявила, что "продолжается плановая работа" по военным объектам на полуострове.

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