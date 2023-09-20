В Крыму сообщили о дыме и взрывах, появилось видео пролета ракеты (фото и видео)

В Крыму 20 сентября раздались взрывы. Вблизи нефтебазы российского флота в Инкермане был замечен дым.

Как сообщают местные паблики, взрывы раздавались в Инкермане и Бельбеке. Также было громко в Севастополе.

Под Севастополем в районе села Верхнесадово произошел прилет по военной базе оккупантов.

Российские паблики заявили, что зафиксировали пролет ракеты Storm Shadow в направлении Севастополя.

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"По всему Крыму тревожно. Сообщают о взрывах в районе Геройского и в Бахчисарайском районе. Около Севастополя сообщают о прилетах в районе Инкермана и аэродромов Бельбек и Кача", – пишут местные чиновники в соцсетях.

О работе российских сил ПВО сообщают в районе поселка Черноморское. Также известно, что движение по автомобилям по Керченскому мосту временно перекрыто.

По информации так называемого "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева: "В результате работы ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом".

Он сообщил, что в Каче беспилотник упал на территории виноградников "Тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место. Продолжается контроль воздушной обстановки".

О дыме в Севастополе Развожаев написал следующее: "В районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно".

Напомним, в Адлерском районе Сочи ночью 20 сентября после ряда взрывов вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.

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