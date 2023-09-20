У Криму повідомили про дим та вибухи, з'явилось відео прольоту ракети (фото та відео)

У Криму 20 вересня пролунали вибухи. Поблизу нафтобази російського флоту в Інкермані помітили дим.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибухи лунали в Інкермані та Бельбеку. Також гучно було у Севастополі.

Під Севастополем у районі села Верхньосадове стався приліт по військовій базі окупантів.

Російські пабліки заявили, що зафіксували проліт ракети Storm Shadow у напрямку Севастополя.

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"По всьому Криму тривожно. Повідомляють про вибухи в районі Геройського та в Бахчисарайському районі. Біля Севастополя повідомляють про прильоти в районі Інкермана та аеродромів Бельбек та Кача", – пишуть місцеві у соцмережах.

Про роботу російських сил ППО повідомляють в районі селища Чорноморське. Також відомо, що рух автівками Керченським мостом тимчасово перекрито.

За інформацією так званого "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва: "Внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому та в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА. Постраждалих немає. Є невелике загоряння трави у Верхньосадовому".

Він повідомив, що у Качі безпілотник упав на території виноградниківН "Теж горить трава. Усі оперативні служби виїхали на місце. Триває контроль повітряної обстановки".

Про дим у Севастополі Развожаєв написав таке: "У районі акваторії Севастопольської бухти використовуються табельні засоби аерозольного маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це є абсолютно безпечним".

Нагадаємо, в Адлерському районі Сочі вночі 20 вересня після низки вибухів спалахнула пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.

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