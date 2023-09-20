У Сочі після атаки БПЛА загорілися резервуари з пальним на нафтобазі (фото та відео)

В Адлерському районі Сочі вночі 20 вересня після низки вибухів спалахнула пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомили у Головному управлінні МНС Росії у Краснодарському краї. Зазначається, що вранці 20 вересня "на території складу спалахнув порожній резервуар з-під нафтопродуктів. Площа горіння становила близько ста квадратних метрів".

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За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Телеграм-каналі написав: "В Адлерському районі Сочі рано-вранці загорівся резервуар з дизельним пальним. Площа пожежі складає 96 кв. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють понад 60 осіб та 15 одиниць техніки. Загрози розповсюдження вогню немає. Причини того, що сталося, з'ясовуються".

Тим часом російські пабліки пишуть, що резервуар з дизельним пальним розташований недалеко від Адлерського аеропорту.

"Причиною пожежі на складі ПММ у Сочі стала атака безпілотника. За попередніми даними, дрон-камікадзе врізався в резервуар з дизельним пальним", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня вночі росіяни дронами атакували нафтопереробний завод у Кременчуці.

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