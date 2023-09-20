росіяни дронами атакували нафтопереробний завод у Кременчуці

Уночі 20 вересня російській окупанти атакували донами Полтавську область. Ворог влучив у нафтопереробний завод в Кременчуці.

Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, після атаки по нафтопереробному заводі на ньому сталася пожежа. Роботу заводу припинено.

"Сьогодні вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БпЛА. На жаль, є влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Станом на зараз відомо, що постраждалих немає", – написав Лунін у Фейсбуці.

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Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляє, що у ніч на 20 вересня росія випустила 24 безпілотники типу “Shahed-136/131". Українська ППО у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей збила 17 дронів-камікадзе.

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами-безпілотниками. Під ударом шахедів опинилися західні області України.

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