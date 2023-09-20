россияне дронами атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Ночью 20 сентября российские оккупанты атаковали донами Полтавскую область. Враг попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

Как сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, после атаки по нефтеперерабатывающему заводу на нем произошел пожар. Работа завода прекращена.

"Сегодня ночью россияне неоднократно атаковали Полтавщину. Наша ППО хорошо отработала по враждебным БпЛА. К сожалению, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена. По состоянию на данный момент известно, что пострадавших нет", – написал Лунин в Facebook.

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Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает, что в ночь на 20 сентября россия выпустила 24 беспилотника типа Shahed-136/131. Украинская ПВО в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей сбила 17 дронов-камикадзе.

"К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства поражения", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом шахедов оказались западные области Украины.

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