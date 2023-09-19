Россияне массированно выпускали Shahed по западным областям Украины: из-под завалов во Львове достали людей (подробности)

В ночь на 19 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом шахедов оказались западные области Украины.

В командовании Воздушных сил отметили, что россияне запускали ударные БПЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска.

"Ударные БПЛА - в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковской области, Хмельнитчины. Продолжается боевая работа", - отмечалось в сообщении Воздушных сил.

Мэр Львова Андрей Садовый под утро 19 сентября сообщил, что в результате одной из атак враг попал в промышленный состав, здесь произошел пожар.

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"В результате атаки горит крыша промышленного склада в одном из районов Львова… На складе из-под обломков достали парня 26 лет. У пострадавшего открыт перелом конечности. Он уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь", – сообщил Садовый.

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Тем временем в Кривом Роге на Днепропетровщине после атак россиян тоже были слышны взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар был потушен.

Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов.

Также, ночью, 19 сентября, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбито 10 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Падение обломков сбитой враждебной цели повлекло за собой повреждение сельскохозяйственной техники одного из агропредприятий Первомайского района. Пострадавших нет.

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Напомним, 18 сентября россия снова совершила массированную атаку на территорию Украины.