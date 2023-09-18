Россия снова совершила массированную атаку на территорию Украины: над Днепропетровщиной сбиты 2 ракеты, попадание на Николаевщине (фото)

Россия снова совершила массированную атаку на территорию Украины в ночь на 18 сентября. ПВО работала на Николаевщине и Днепропетровщине – российский дрон попал в здание в Снигиревской общине. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщают глава Николаевской ОВА Виталий Ким и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Ночью 18 сентября, в 02:25, удары БпЛА типа "Shahed-136/131" получили Снигиревское общество. В результате попадания возник пожар двухэтажного здания, которое не эксплуатируется. Оно оперативно ликвидировано. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет", – написал Ким.

Видео дня

Лысак сообщил, что под утро над Днепропетровщиной сбили 2 крылатых ракеты.

По информации Воздушных Сил, враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

"Шахеды" летели по двум направлениям: (Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – ТОТ Крым). Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.

18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования. Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области.

Были зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55, уничтоженных силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Напомним, в ночь на 17 сентября в двух украинских городах, Харькове и Одессе произошла серия взрывов во время воздушной тревоги.

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