Росія знову здійснила масовану атаку на територію України: над Дніпропетровщиною збито 2 ракети, влучання на Миколаївщині (фото)

Росія знову здійснила масовану атаку на територію України у ніч на 18 вересня. ППО працювала на Миколаївщині і Дніпропетровщині − російський дрон влучив у будівлю у Снігурівській громаді. На щастя обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляють голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Дніпропетровcької ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Вночі 18 вересня, о 02:25, ударів БпЛА типу "Shahed-136/131" зазнала Снігурівська громада. Внаслідок влучання виникла пожежа двоповерхової будівлі, яка не експлуатується. Її оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає",– написав Кім.

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Лисак повідомив, що під ранок над Дніпропетровщиною збили 2 крилаті ракети.

За інформацією Повітряних Сил, ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

"Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

Було зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55, які було знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня у двох українських містах, Харкові та Одесі, сталася серія вибухів під час повітряної тривоги.

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