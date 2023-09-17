Під час повітряної тривоги вночі на 17 вересня, вибухи чули в Одесі та Харкові: що відомо

У ніч на 17 вересня у двох українських містах, Харкові та Одесі, сталася серія вибухів під час повітряної тривоги, що звучала у декількох областях України.

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Про це пишуть українські ЗМІ. Цю інформацію також підтвердили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський мер Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові стали слухати після оголошення загрози ворожих повітряних атак. За повідомленнями місцевих мешканців, було зафіксовано принаймні чотири вибухи.

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Також в Одесі на ранок 17 вересня під час повітряної тривоги сталося вибух. За інформацією видання "Суспільне", один вибух стався приблизно о 06:07. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу:

6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);

10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:

6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують допомагати військовослужбовцям знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідувати групу російських бойовиків вдалося на Запорізькому напрямку.

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