Росіяни масовано випускали Shahed по західних областях України: з-під завалів у Львові дістали людей (подробиці)

У ніч на 19 вересня російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами-безпілотниками. Під ударом шахедів опинилися західні області України.

У командуванні Повітряних сил зазначили, що росіяни запускали ударні БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.

"Ударні БпЛА - в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини. Триває бойова робота", – зазначалося у повідомленні Повітряних сил.

Мер Львова Андрій Садовий під ранок 19 вересня повідомив, що унаслідок однієї з атак ворог влучив у промисловий склад, тут сталася пожежа.

"Внаслідок атаки горить дах промислового складу в одному з районів Львова… На складі з-під уламків дістали хлопця 26 років. У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", – повідомив Садовий.

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Тим часом у Кривому Розі на Дніпропетровщині після атак росіян теж було чути вибухи. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через влучання загорілася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили.

Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків.

Також, вночі, 19 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу "Shahed-136/131". Падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств Первомайського району. Постраждалих немає.

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Нагадаємо, 18 вересня росія знову здійснила масовану атаку на територію України.