Восемь двухсотых: на Херсонщине Силы обороны и СБУ из HIMARS ударили по штабу окупантов во время совещания (видео)

В Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

Видео удара появилось в соцсетях. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, для корректировки ударов был задействован украинский БПЛА "Лелека".

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Удар произошел как раз в то время, когда русские офицеры собрались на совещание.

"8 офицеров закончили совещание досрочно, не приходя в сознание, еще столько же получили ранения. Огонь по штабу был приведен с помощью украинского БПЛА "Аист"", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября в оккупированном россиянами Сорокином в Луганской области произошли взрывы в районе завода "Юность", где кафиры хранили свои боеприпасы.

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