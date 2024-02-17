Сирський ухвалив рішення про виведення українських військ з Авдіївки: подробиці

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав вивести Сили оборони України українських з Авдіївки Донецької області. Захисники перейдуть до оборони на більш вигідних позиціях. Зараз військові вживають заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.

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Про це повідомили на офіційній сторінці головкома ЗСУ у Facebook.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й перехід до оборони на більш вигідних рубежах", – повідомив Сирський.

Він наголосив, що українські захисники зробили все можливе, щоб знищити найкращі ворожі військові частини, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

"Життя військовослужбовців – найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", – заявив головком.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram-каналі підтвердив, що відповідно до отриманого розпорядження Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення", – наголосив він.

Оточення наших сил в Авдіївці не було допущено, особовий склад виведено, після чого наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах, повідомив Тарнавський.

Нагадаємо, попри заяви російських окупантів, що Авдіївка "впала", Сили борони України продовжують тримати оборону в місті.

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