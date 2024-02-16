Що відбувається в Авдіївці: Сили оборони тримаються попри безперервні штурми та навали піхоти окупантів (відео)

Попри заяви російських окупантів, що Авдіївка "впала", Сили борони України продовжують тримати оборону в місті. Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.

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Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, у межах міста точаться запеклі бої. Для стримування ворога українські війська "застосовують усі наявні сили та засоби".

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"Відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв", – додав Тарнавський.

Речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін у коментарі LIGA.net додав, що ситуація на Авдіївському напрямку "дуже важка".

"Росіяни зараз наступають. Наступають у кількості, що значно переважає. Можна констатувати, що це один до семи. Іде постійний наступ на різних ділянках. Це дві російські армії, які наступають там. Близько семи бригад. Наразі виконуємо наказ утримувати позиції", – розповів він.

Третя окрема штурмова бригада, яка нині тримає позиції в Авдіївці, показала, як російські інтервенти атакують місто.

"Авдіївка. Коксохімічний завод. По 60 авіаційних бомб — удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що ворог застосовує фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Як наслідок – отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

"Станом на зараз це — новий "дім" Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує? Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат", – підсумував командир 2-го механізованого батальйону 3 ОШБр "Вара".

Карта фронту deepstate станом на 16 лютого

Раніше командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький детально розповів про "авдіївське пекло".

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