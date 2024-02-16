Что происходит в Авдеевке: Силы обороны держатся, несмотря на непрерывные штурмы и нашествия пехоты оккупантов (видео)

Несмотря на заявления российских оккупантов, что Авдеевка "упала", Силы обороны Украины продолжают держать оборону в городе. Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

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Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, в черте города идут ожесточенные бои. Для сдерживания врага украинские войска "применяют все имеющиеся силы и средства".

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"Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев", — добавил Тарнавский.

Представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в комментарии LIGA.net добавил, что ситуация на Авдеевском направлении "очень тяжелая".

"Россияне сейчас наступают. Наступают в значительно превосходящем количестве. Можно констатировать, что это один до семи. Идет постоянное наступление на разных участках. Это две российские армии, которые наступают там. Около семи бригад. Сейчас выполняем приказ удерживать позиции", – рассказал он.

Третья отдельная штурмовая бригада, ныне держащая позиции в Авдеевке, показала, как российские интервенты атакуют город.

"Авдеевка. Коксохимический завод. По 60 авиационных бомб - днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник применяет фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Как следствие – ядовитый смог распространяется по всей территории завода.

"По состоянию на данный момент это - новый "дом" Третьей штурмовой бригады. Ничего не напоминает? Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери", — подытожил командир 2-го механизированного батальона 3 ОШБр "Вара".

Карта фронта deepstate по состоянию на 16 февраля

Ранее командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий подробно рассказал об "авдеевском аде".

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