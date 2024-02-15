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"Ситуация остается угрожающей": Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий – об "авдеевском аде"

Былим Елена

'Ситуация остается угрожающей': Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий – об 'авдеевском аде'

Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства.

Об этом заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий. Он подтвердил, что 3 ОШБр срочно передислоцированы для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

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"Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая. Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад", — говорится в сообщении.

Билецкий заявил, что "бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм".

"Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", — добавил он.

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Согласно сообщению, размещенному в Телеграм-канале бригады, за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил россии было нанесено критическое поражение. Точные цифры будут опубликованы после доразведки.

Карта боев на фронте

''Ситуация остается угрожающей'': Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий – об ''авдеевском аде''

Напомним, 14 февраля Вооруженные силы Украины вместе с Главным управлением разведки Минобороны уничтожили крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

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