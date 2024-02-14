В ГУР показали кадры уничтожения дронами ''Magura V5'' российского десантного корабля ''Цезарь Куников''

14 февраля Вооруженные силы Украины вместе с Главным управлением разведки Минобороны уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников", находившийся в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

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Как сообщили в ГУР МО, спецоперация была проведена во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

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"Успешную миссию осуществили спецназначенцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24", — сообщили в разведке.

Отмечается, что российский корабль был атакован ударными морскими дронами "Magura V5".

"В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад", — добавили в разведке.

Утверждается, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

По данным ГУР, крупный десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 – одно из новейших российских судов. Он мог вместить 87 членов экипажа на борту. Использовался россиянами во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Напомним, в сентябре 2023 года в ходе атаки дронов по Крыму в Севастополе был поражен большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону", которые находились на ремонте в сухом доке.

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