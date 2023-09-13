В ГУР сообщили, какие корабли были атакованы в Севастополе (фото, видео)

Во время ночной атаки дронов по Крыму в Севастополе были поражены две единицы российского черноморского флота. Это были большая десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону", которые находились на ремонте в сухом доке.

Об этом сообщили российские паблики. Отмечается, что в результате взрывов на территории Севастопольского морского завода им. С.Орджоникидзе два человека погибли и 26 пострадали.

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Украинская разведка подтвердила информацию о повреждениях в Севастополе двух российских судов.

Отмечается, что поврежден завод, его оборудование. Также зафиксировано поражение большого десантного корабля и подводной лодки. Предварительно, это десантный корабль Ропуча и подводная лодка KILO.

Напомним, 13 сентября россияне выпустили по территории Одесской и Сумской областей 44 дрона-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 32 воздушных целей врага.

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