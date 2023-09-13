У ГУР повідомили, які кораблі було атаковано в Севастополі (фото, відео)

Під час нічної атаки дронів по Криму в Севастополі було уражено дві одиниці російського чорноморського флоту. Це були великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", які перебували на ремонті в сухому доці.

Про це повідомили російські пабліки. Зазначається, що унаслідок вибухів на території Севастопольського морського заводу ім. С.Орджонікідзе дві людини загинули й 26 постраждали.

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Українська розвідка підтвердила інформацію про ушкодження в Севастополі двох російських суден.

Зазначається, що пошкоджено завод, його обладнання. Також зафіксовано ураження великого десантного корабля і підводного човна. Попередньо, це десантний корабель Ропуча та підводний човен KILO.

Нагадаємо, 13 вересня росіяни випустили по території Одеської й Сумської областей 44 дрона-камікадзе. Сили ППО знищили 32 повітряні цілі ворога.

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