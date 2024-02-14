У ГУР показали кадри знищення дронами ''Magura V5'' російського десантного корабля ''Цезар Куніков''

14 лютого Збройні сили України разом з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков", який перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

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Як повідомили в ГУР МО, спецоперація була поведена у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України.

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"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24", – повідомили в розвідці.

Зазначається, що російський корабель було атаковано ударними морськими дронами "Magura V5".

"У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", – додали у розвідці.

Стверджується, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

За даними ГУР, великий десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався росіянами під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Нагадаємо, у вересні 2023 року у ході атаки дронів по Криму в Севастополі було уражено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", які перебували на ремонті в сухому доці.

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