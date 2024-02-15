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"Ситуація залишається загрозливою": Командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький – про "авдіївське пекло"

Билім Олена

'Ситуація залишається загрозливою': Командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький – про 'авдіївське пекло'

Обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.

Про це заявив командир Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький. Він підтвердив, що 3 ОШБр терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

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"Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична. Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад", – йдеться у повідомленні.

Білецький заявив, що "бійці демонструють безпрецедентний героїзм".

"Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — додав він.

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Згідно із повідомленням, розміщеним у Телеграм-каналі бригади, за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження. Точні цифри будуть оприлюдненні після дорозвідки.

Карта боїв на фронті

''Ситуація залишається загрозливою'': Командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький – про ''авдіївське пекло''

Нагадаємо, 14 лютого Збройні сили України разом з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Судно перебувало в територіальних водах України поблизу Алупки. 

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