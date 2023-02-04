Знищили ворога та його техніку: на відео потрапила робота бійців 72 ОМБр

На Вугледарському напрямку українським захисникам вдалося знищити значну кількість російських загарбників та їхньої військової техніки. Як вони це зробили, можна побачити на відео, оприлюдненому у мережі.

На кадрах, знятих дронами з висоти пташиного польоту, можна побачити, як бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців вправляються з російськими інтервентами. Не шкодять вони й військової важкої техніки ворога.

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Після влучних пострілів місцина біля Вугледару перетворилася на цвинтар російської техніки.

Відео дня

Довідково: Вугледар — це місто у Волноваському районі Донецької області. Окупанти намагаються його захопити ще з січня 2023 року. Це місто розташоване одразу на лінії фронту між Донецькою та Запорізькою областями.

Біля Вугледара знаходиться єдина залізнична лінія, що зв'язує Донбас і Крим, тож російські війська намагаються взяти її під контроль, аби було легше перекидати свою військову техніку на фронт.

росіяни щоденними обстрілами майже повністю зруйнували всю інфраструктуру міста та будинки місцевих мешканців.

Нагадаємо, днями поблизу Вугледару українським бійцям вдалося провести складну, проте вдалу спецоперацію у тилу ворога та взяти у полон двох морських піхотинців танкового підрозділу російської 155 бригади.

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