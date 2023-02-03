Воїни ССО провели вдалу засідку у ворожому тилу: знищили техніку окупантів та взяли у полон двох росіян (відео)

Поблизу Вугледару українським бійцям вдалося провести вдалу спецоперацію у тилу ворога. Засідку влаштували на шляху висування танкового підрозділу російської 155 бригади морської піхоти.

Як повідомило у Фейсбуці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, воїни ССО України знищили російську техніку і взяли двох полонених – членів танкового екіпажу, контрактників, які є морськими піхотинцями.

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"В районі Вугледару воїни ССО України знищили російську техніку і взяли двох полонених. Операцію проводили у взаємодії з бійцями 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців", – повідомили захисники.

Зазначається, що засідку влаштували на шляху висування танкового підрозділу окупантів, "сумнозвісної 155 бригади морської піхоти, що базується у місті Владивосток".

"В результаті спільних дій був знищений модернізований російський танк Т-80, ще до того як він вийшов на вогневу позицію", – додали бійці ЗСУ.

Полоненим росіянам надали кваліфіковану медичну допомогу та винесли їх за лінію бойового зіткнення в розташування Сил оборони України.

"Спільна операція ССО України та 72-ї ОМБр пройшла без втрат з нашої сторони і зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку", – зауважують українські воїни.

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