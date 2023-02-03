Воины ССО провели удачную засаду во вражеском тылу: уничтожили технику оккупантов и взяли в плен двух россиян (видео)

Вблизи Угледара украинским бойцам удалось провести удачную спецоперацию в тылу врага. Засаду устроили для выдвижения танкового подразделения российской 155 бригады морской пехоты.

Как сообщило в Фейсбуке Командование Сил специальных операций ВС Украины, воины ССО Украины уничтожили российскую технику и взяли двух пленных – членов танкового экипажа, контрактников, являющихся морскими пехотинцами.

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"В районе Угледара воины ССО Украины уничтожили российскую технику и взяли двух пленных. Операцию проводили во взаимодействии с бойцами 72 ОМБр им. Черных Запорожцев", – сообщили защитники.

Отмечается, что засаду устроили на пути выдвижения танкового подразделения оккупантов, "печально известной 155 бригады морской пехоты, базирующейся в городе Владивосток".

"В результате совместных действий был уничтожен модернизированный российский танк Т-80, еще до того, как он вышел на огневую позицию", — добавили бойцы ВСУ.

Пленным россиянам предоставили квалифицированную медицинскую помощь и вынесли их за линию боевого столкновения в расположение сил обороны Украины.

"Совместная операция ССО Украины и 72-й ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении", — отмечают украинские воины.

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