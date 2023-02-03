'Как подснежники лежат': житомирские десантники показали видео уничтожение вражеского подразделения и его бронетехники

Десантники из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады выследили из дронов и уничтожили на востоке подразделение российских оккупантов. Была обезврежена и вражеская бронетехника.

Видео отработки по захватчикам появилось в Фейсбуке командование десантно-штурмовых войск ВСУ. На нем видно, как на земле раскинулись российские интервенты, а неподалеку стоит уничтоженная вражеская военная техника.

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"На видео зафиксированы последствия боевой работы воинов 95-й ОДШБр, которые продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их бронетехнику на востоке страны", — отметили в командовании десантно-штурмовых войск ВСУ.

Видео дня

Подписчики командования в Facebook комментируют эти кадры:

Как подснежники лежат

Так будет с каждым россиянином, полезшим к нам

Слава нашим воинам

Благодарим вас дорогие наши защитники. Пусть Бог оберегает вас

Лучшие войска! Лучшие и смелые Защитники! Береги Вас Господь!

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