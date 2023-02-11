Бійці спецпідрозділу 'А' показали нічне полювання на ворожу БПМ (відео)

Українські захисники під час нічого рейду на сході знайшли російську військову техніку та ліквідували її влучним пострілом. Боєприпас було скинуто з безпілотника.

Як повідомила Служба безпеки України, ліквідаторами російського залізяччя стали бійці Центру спецоперацій "А" СБУ. Вони знищили російську БМП.

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"Під час нічного бойового вильоту спецпризначенці спалили ворожу техніку на одному з найгарячіших напрямків", – прокоментувати в СБУ кадри знищення БМП.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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