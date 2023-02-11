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Війна в Україні

Бійці спецпідрозділу "А" показали нічне полювання на ворожу БПМ (відео)

Билім Олена

Бійці спецпідрозділу 'А' показали нічне полювання на ворожу БПМ (відео)

Українські захисники під час нічого рейду на сході знайшли російську військову техніку та ліквідували її влучним пострілом. Боєприпас було скинуто з безпілотника.

Як повідомила Служба безпеки України, ліквідаторами російського залізяччя стали бійці Центру спецоперацій "А" СБУ. Вони знищили російську БМП.

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"Під час нічного бойового вильоту спецпризначенці спалили ворожу техніку на одному з найгарячіших напрямків", – прокоментувати в СБУ кадри знищення БМП.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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