Бойцы спецподразделения 'А' показали ночную охоту на вражескую БПМ (видео)

Украинские защитники во время ничего рейда на востоке нашли российскую военную технику и ликвидировали ее точным выстрелом. Боеприпас был сброшен с беспилотника.

Как сообщила Служба безопасности Украины, ликвидаторами российского железа стали бойцы Центра спецопераций "А" СБУ. Они уничтожили русскую БМП.

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Видео дня

"Во время ночного боевого вылета спецназовцы сожгли вражескую технику на одном из самых горячих направлений", — прокомментировать в СБУ кадры уничтожения БМП.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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