Бойцы 128 ОГШБ показали видео уничтожение скопления российской техники у Бахмута

В сеть попало видео, как бойцы ВСУ из украинских разведывательных беспилотников "Лелека-100" выследили группу россиян, тяжелой военной техникой двигавшихся в сторону Бахмута. Артиллеристы умело отработали по вражеским машинам.

Этими кадрами поделился фонд помощи армии "Вернись живым". Отмечается, что работали бойцы из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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"Ребята уничтожают врагов в районе Бахмута на Донетчине. Вы только посмотрите на ловкость корректировки с "Лелека-100" и точность работы нашей артиллерии. Похоже, враг возобновил традицию запускать колонны-камикадзе, которые как в тире уничтожают наши парни", – отмечается в описании этих кадров.

Видео дня

Справка: Лелека-100 – беспилотный авиационный комплекс, состоящий из двух самолетов с наземными станциями, оборудованных дневной и ночной оптикой. Он разведывает и корректирует огонь по целям на глубину до 50 км от линии фронта. Поднимается на 2 километра. Работает в любое время суток. Способен детализировать изображение видеокамеры. Позволяет передавать информацию с поля боя в режиме реального времени.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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