Горела вражеская техника и оккупанты: появилось очередное видео уничтожение врага из дрона

Операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и охваченный пламенем русский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

Видео уничтожения вражеской техники и русских солдат появилось в сети. "Неудачная попытка российского наступления в районе Угледара", – прокомментировал эти кадры автор публикации.

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Видео дня

На кадрах можно заметить, как вблизи вражеской техники, по которой отработала украинская артиллерия, бегает российский солдат, одежда на нем загорелась. Голос за кадром комментирует: "Бежит, горит…". Затем камера дрона сняла вражеские танки, из которых идет дым. Один из них некоторое время двигается, а затем взрывается.

Добавим, оккупанты постепенно уничтожают поселок Угледар, расположенный в Волновахском районе Донецкой области. Уже несколько суток подряд российские боевики штурмуют город, который находится на подступах к Курахово, в том числе тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек".

Кадры вражеских обстрелов появились в сети. На видео видны почти полностью разбомбленные многоэтажки города, из которых валит дым. То и дело виднеются вспышки от взрывов, весь город окутан дымом.

Ранее львовские десантники показали успешную ликвидацию техники противника вместе с личным составом из "Стугны".

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