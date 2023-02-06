'Заставили оккупантов пробежать стометровку': артиллеристы попали прямо в блиндаж врага (видео)

Украинские артиллеристы нанесли точный удар по вражескому блиндажу, чем заставили уцелевших оккупантов бежать в тыл. Огонь вели артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Скорректировать удар им помогли бойцы отдельного Изюмского батальона территориальной обороны. Видео с попаданием опубликовали на странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Как заставить оккупантов пробежать стометровку? Знают бойцы Изюмского отдельного батальона территориальной обороны. Достаточно лишь найти их блиндаж и скорректировать огонь артиллерии 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода прямо по врагу! И вот уже двое чудом уцелевших контуженных чмобиков бегут в тыл. Пусть бегают", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео с беспилотника можно увидеть, как артиллерия наносит точный удар по блиндажу. Впрочем, уже через несколько минут из укрытия выбегают два дезориентированных российских оккупантов.

Сколько врагов погибли от удара, не сообщается. Точное время и место удара не указаны из соображений безопасности.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на самом деле происходит под Бахмутом. По его словам, на этом направлении идут самые агрессивные бои.

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