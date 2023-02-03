'Идут самые агрессивные бои': в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что на самом деле происходит под Бахмутом. По его словам, на этом направлении идут самые агрессивные бои.

Оккупанты не оставляют попыток захватить контроль над городом и окрестностями. Об этом Череватый сказал в интервью для Radio NV.

"На самом деле Бахмут остается одной из самых горячих точек, где идут самые агрессивные бои. Противник пытается захватить контроль над трассой Константиновка-Бахмут, наши Вооруженные силы оказывают мощное сопротивление", – отметил он.

Читайте также: В сети показали видео ближнего боя с оккупантами под Бахмутом от первого лица

Видео дня

Кроме этого, российские военные преступники продолжают наносить артиллерийские удары в направлении Бахмута. В частности, в течение суток оккупанты наносили удары по Спорному, Васюковке, Благодатному, Красной Горе и Клещиевке.

"107 ударов артиллерией разного типа – ствольной, реактивной. Произошло 23 боевых столкновения. В этих боях было убито 127 оккупантов, 137 – получили ранения. Для понимания интенсивности: только в районе Соледара было 56 обстрелов и пять боевых столкновений," – указал Череватый.

На сегодня Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Украинские военные сдерживают наступления оккупантов. В городе остаются около 5% мирного населения.

Напомним, украинские военные на Бахмутском направлении уничтожили грузовой автомобиль оккупантов вместе с личным составом. В грузовике также находились боеприпасы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!