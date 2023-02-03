'Йдуть найагресивніші бої': у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що насправді відбувається під Бахмутом. За його словами, на цьому напрямку йдуть найагресивніші бої.

Окупанти не покидають спроб захопити контроль над містом та околицями. Про це Череватий сказав у інтерв'ю для Radio NV.

"Насправді Бахмут залишається однією з найгарячіших точок, де йдуть найагресивніші бої. Противник намагається захопити контроль над трасою Костянтинівка-Бахмут, наші Збройні сили чинять потужний опір", – зазначив він.

Читайте також: У мережі показали відео ближнього бою з окупантами під Бахмутом від першої особи

Відео дня

Окрім цього, російські військові злочинці продовжують завдавати артилерійських ударів у напрямку Бахмута. Зокрема, протягом доби окупанти завдавали ударів по Спірному, Васюківці, Благодатному, Красній Горі та Кліщіївці.

"107 ударів артилерією різного типу – ствольною, реактивною. Відбулося 23 бойових зіткнення. У цих боях було вбито 127 окупантів, 137 – зазнали поранень. Для розуміння інтенсивності: лише в районі Соледара було 56 обстрілів і п’ять бойових зіткнень за добу", – вказав Череватий.

Станом на зараз Бахмут залишається однією з найгарячіших точок фронту. Українські військові стримують наступи окупантів. У місті залишаються близько 5% мирного населення.

Нагадаємо, українські військові на Бахмутському напрямку знищили вантажний автомобіль окупантів разом з особовим складом. У вантажівці також перебували боєприпаси.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!