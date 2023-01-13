Бригада быстрого реагирования с артиллерии уничтожила место скопления оккупантов в Бахмуте: впечатляющее видео

На востоке Украины продолжаются жесткие бои за Бахмут Донецкой области. В то же время, украинские защитники достойно держат оборону.

В Telegram-канале "Оперативний ЗСУ" показали видео работы бригады быстрого реагирования на этом направлении. Военные продолжают защищать Бахмут.

"Эпическая величайшая война XXI века состоит из ежедневной рутинной работы и подвигов наших героических воинов. Артиллерия отработала – наша пехота поблагодарила. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что украинских защитников не испугать нашествием наемников, преступников и мародеров.

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Какая ситуация в Бахмуте и Соледаре

На восточном фронте самыми горячими точками остаются Бахмут и Соледар. Враг бросил сотни наемников ППК "Вагнер" на захват этих городов и поддерживает высокую интенсивность наступления.

Уже почти неделю в Донбассе держится мороз до -20 градусов. Военные говорят, что за это время все поля замерзли и оккупанты начали наступать. Об этом сообщают "Вікна", которые пообщались с бойцами Первой танковой бригады, воюющими на этом направлении.

Враг не знает, где находятся украинские позиции, но атакует реактивными системами и артиллерией.

При этом у россиян основной метод ведения войны – выжженная земля. Они квадратами кроют землю и сносят все постройки. Оккупанты наступают массированно, из-за чего и несут значительные потери.

Вместо этого украинские танкисты делают все возможное, чтобы российских оккупантов стало гораздо меньше. Наши бойцы мотивированы защищать Украину, а для России солдаты – расходный материал.

Украинские воины продолжают прилагать титанические усилия для защиты каждого метра родной земли.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что бои за Соледар продолжаются. В свою очередь российская пропаганда распространяет фейки о полном захвате города.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, что Россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

Профессор политических наук Ратгарского университета США Александр Мотыль сделал прогноз войны против Украины. По его мнению, в феврале 2022 года никто не мог вообразить, что Украина способна побеждать.

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