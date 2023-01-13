россия не может выиграть и распадется на части, – Мотыль

Профессор политических наук Ратгарского университета США Александр Мотыль сделал прогноз войны против Украины. По его мнению, в феврале 2022 года никто не мог вообразить, что Украина способна побеждать.

Об этом он рассказал в интервью для ТСН. Он подчеркнул, что россию ждет гражданская война.

"Россия уже не способна выиграть. Ее абсолютной победы наверняка не будет. Украина победить может. Есть еще открытым вопрос, победит ли. Но по крайней мере есть надежда и надежда, что так и будет . Поэтому полностью изменилось видение россии. А тем более и Украины", - сказал он.

По его мнению, россия потеряла свою супермощность, к ней изменилось отношение политиков и запада, а армия россии уже не вторая лучшая в мире.

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"Люди теперь думают о том, что россия может проиграть", - рассказал Мотыль.

Он отметил, что после поражения в россии произойдет гражданская война, а потом она распадется на несколько частей.

"Россия может распасться на части, может произойти гражданская война или вообще война между разными частями россии. Я лично убежден, что это не только возможно, но и очень правдоподобно", - отметил он.

По его мнению, на месте нынешней России может появиться 5-20 независимых государств. Но сначала их ожидает война среди элит, а может быть и кровопролитная гражданская война.

Мотыль добавил, что ранее Запад не верил, что возможен распад СССР.

"Но через несколько месяцев СССР уже не было. Все были застигнуты врасплох, никто на это не надеялся. К счастью, это был мирный конец. В целом не было каких-то страшных катаклизмов. Но теперь такое не исключается", - сказал он.

Лидер Кремля будет держаться за власть в любых условиях, считает Мотыль.

"Он готов на все: пожертвовать самим русским народом, чтобы держаться у власти. И он уже это, кстати, и делает. Так что здесь есть разные варианты, которые могут быть очень неприятными для всех, не только для россиян, украинцев, а и для Америки и всего мира. Поэтому надо об этом думать и как-то готовиться. По крайней мере, чтобы мы не были этим застигнуты врасплох. ", – резюмировал Мотыль.

Напомним, что недавно путин сменил главнокомандующего войной в Украине, вернув генерала Валерия Герасимова. По некоторым данным, он предоставил ему три месяца на выполнение боевых задач, после которых того будут ожидать серьезные проблемы.

Ранее журналист Иван Яковлина спрогнозировал, что ждет Украину в случае взятия одной из горячих точек – Соледара. Если Евгений Пригожин, участники ППК "Вагнер" которого штурмуют город, сможет показать эффективность, то путин предоставит ему полумиллионную армию для весеннего похода на Киев.

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