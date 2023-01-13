Бригада швидкого реагування з артилерії знищила місце скупчення окупантів у Бахмуті: вражаюче відео

На сході України тривають жорсткі бої за Бахмут Донецької області. Водночас українські захисники гідно тримають оборону.

У Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" показали відео роботи бригади швидкого реагування на цьому напрямку. Військові продовжують обороняти Бахмут.

"Епічна найбільша війна XXI століття складається з щоденної рутинної роботи й подвигів наших героїчних воїнів. Артилерія відпрацювала – наша піхота подякувала. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що українських захисників не налякати навалою найманців, злочинців і мародерів.

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Яка ситуація в Бахмуті та Соледарі

На східному фронті найгарячішими точками залишаються Бахмут та Соледар. Ворог кинув сотні найманців ПВК "Вагнер" на захоплення цих міст та підтримує високу інтенсивність наступу.

Вже майже тиждень на Донбасі тримається мороз до -20 градусів. Військові кажуть, за цей час всі поля замерзли й окупанти почали наступати. Про це повідомляють "Вікна", які поспілкувалися з бійцями Першої танкової бригади, які воюють на цьому напрямку.

Ворог не знає, де перебувають українські позиції, але атакує реактивними системами та артилерією.

При цьому у росіян основний метод ведення війни – випалена земля. Вони квадратами криють землю та зносять усі будівлі. Окупанти наступають масовано, через що і зазнають значних втрат.

Натомість українські танкісти роблять усе можливе, аби російських окупантів стало набагато менше. Наші бійці вмотивовані захищати Україну, а для росії солдати – розхідний матеріал.

Українські воїни продовжують докладати титанічних зусиль для захисту кожного метра рідної землі.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що бої за Соледар тривають. Своєю чергою російська пропаганда поширює фейки про повне захоплення міста.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

Професор політичних наук Ратгарського університету США Олександр Мотиль зробив прогноз щодо війни проти України. На його думку, в лютому 2022 року ніхто не міг уявити, що Україна здатна перемагати.

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