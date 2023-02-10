Украинские бойцы показали ликвидацию девяти российских боевиков с дрона (видео)

На оккупированной части Херсонской области украинские бойцы ликвидировали российских боевиков, пытавшихся укрыться в зданиях вблизи реки. Было уничтожено 9 интервентов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, на юге пограничники продолжают наносить потери оккупантам. "Вместе с другими подразделениями Сил обороны пограничники уничтожают захватчиков и наносят им ощутимые потери, применяя подразделения аэроразведки", – говорится в сообщении.

Читайте также: Саперы 36-й бригады показали видео, как устроили "взрывной сюрприз" российской технике

На видео, опубликованном ГПСУ, можно увидеть, как украинские аэроразведчики заметили, что в одном из зданий, расположенных у воды, "блуждают" российские захватчики. Они произвели "превентивный" выстрел, помогший им "выкурить" боевиков из здания.

Видео дня

Испуганные интервенты начали выбегать из дома и бежать поближе к реке. Однако там их достал дрон-камикадзе.

В соцсетях пишут, что уничтожение оккупантов произошло благодаря применению баражирующего боеприпаса Warmate. Врага ликвидировали на левом берегу Днепра – напротив базы отдыха "Петровец".

Официального подтверждения этой информации нет. Однако кадры по видео свидетельствуют, что россиян уничтожили именно там.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!