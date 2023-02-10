Саперы 36-й бригады показали видео, как устроили "взрывной сюрприз" российской технике
Украинские бойцы в одном из направлений фронта взорвали российскую военную технику. Этот момент попал на камеру беспилотника.
Как сообщили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирал Михаила Билинского в Фейсбуке, уничтожить вражескую технику удалось благодаря саперам, заминировавшим путь, которым пользовались российские интервенты.
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"Удачи!", – пожелал оккупантам сапер 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирал Михаила Билинского, закладывая "презент" для российской техники… Продолжение истории незаконного передвижения террористов-захватчиков по степям Донетчины", – прокомментировали они эти кадры.
Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.
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