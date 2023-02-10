Сапери 36-ї бригади показали відео, як влаштували 'вибуховий сюрприз' російській техніці

Українські бійці на одному з напрямків фронту підірвали російську військову техніку. Цей момент потрапив на камеру безпілотника.

Як повідомили бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського у Фейсбуці, знищити ворожу техніку вдалося завдяки саперам, що замінували шлях, яким користувалися російські інтервенти.

Читайте також: У мережі показали, як росіяни тікають, кидаючи підбиту техніку під Вугледаром (відео)

"Нехай щастить!", – побажав окупантам сапер 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського, закладаючи "презент" для російської техніки…Продовження історії незаконного пересування терористів-загарбників степами Донеччини", – прокоментували вони ці кадри.

Відео дня

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!