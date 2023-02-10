Українські бійці показали ліквідацію дев'яти російських бойовиків з дрона (відео)

На окупованій частині Херсонської області українські бійці ліквідували російських бойовиків, що намагалися сховатися у будівлях поблизу річки. Було знищено 9 інтервентів.

Як повідомили у Держаній прикордонній службі України, на півдні прикордонники продовжують завдавати втрат окупантам."Разом з іншими підрозділами Сил оборони прикордонники нищать загарбників та завдають їм відчутних втрат, застосовуючи підрозділи аеророзвідки", – йдеться у повідомленні.

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На відео, опублікованому ДПСУ, можна побачити, як українські аеророзвідники помітили, що в одній з будівель, розташованих біля води, "блукають" російські загарбники. Вони здійснили "превентивний" постріл, який допоміг їм "викурити" бойовиків з будівлі.

Відео дня

Злякані інтервенти почали вибігати з будинку та тікати ближче до річки. Проте там їх дістав дрон-камікадзе.

У соцмережах пишуть, що знищення окупантів відбулося завдяки застосуванню баражуючого боєприпасу Warmate. Ворога ліквідували на лівому березі Дніпра – навпроти бази відпочинку "Петровець".

Офіційного підтвердження цій інформації немає. Проте кадри з відео свідчать, що росіян знищили саме там.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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