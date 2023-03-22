Бійці ССО на півдні знищили російський ЗРК 'Стріла-10' (відео)

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ на півдні знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Українським захисникам також вдалося ліквідувати одну одиницю плаваючого транспортера (ПТС).

Для знищення техніки ворога використали безпілотники. Про це повідомили на сторінці Командування ССО ЗСУ у Facebook.

"На південному напрямку в ході розвідки місцевості операторами одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявлено замасковані позиції техніки окупантів", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що бійці використали дрони "зі скидами" та знищили ворожі ЗРК та ПТС.

Відео дня

На відео можна побачити, як оператор БПЛА виявив ворожу техніку. Далі боєць починає скидати гранати одну за одною, спопеляючи бойову машину окупантів.

Інформації щодо втрат особового складу загарбників немає. Точний час та місце знищення техніки росіян не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці СБУ за одну ніч "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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