Бойцы ССО на юге уничтожили российский ЗРК 'Стрела-10' (видео)

Подразделения Сил специальных операций ВСУ на юге уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Украинским защитникам также удалось ликвидировать одну единицу плавающего транспортера (ПТС).

Для уничтожения техники врага использовали беспилотники. Об этом сообщили на странице Командования ССО ВСУ в Facebook.

"На южном направлении в ходе разведки местности операторами одного из подразделений Сил специальных операций обнаружены замаскированные позиции техники оккупантов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что бойцы использовали дроны со сбросами и уничтожили вражеские ЗРК и ПТС.

Видео дня

На видео можно увидеть, как оператор БПЛА обнаружил вражескую технику. Далее боец начинает сбрасывать гранаты одну за другой, испепеляя боевую машину оккупантов.

Информации по потерям личного состава захватчиков нет. Точное время и место уничтожения техники россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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