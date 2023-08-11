Бійці Третьої штурмової за добу знищили чотири танки окупантів (відео)

Аеророзвідники з підрозділу "Крила" 3-ї Окремої штурмової бригади лише за одну добу скоригували вогонь по ворожих танках на Бахмутському напрямку. Бійцями ОШБр було ліквідовано чотири танки російських загарбників.

Відео знищення ворожої техніки наші захисники показали у своєму Телеграм-каналі. Зазначається, що сталося це 9 серпня.

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"Лише за 09.08.2023 на Бахмутському напрямку силами підрозділу "Крила" Третьої штурмової бригади було виявлено та скореговано вогонь по чотирьох танках супротивника. Це результат спільної взаємодії підрозділів "Асгард", "Очі", "Крила" 3 ОШБр, 26-ї бригади, начальника РЕБ 28", – прокоментували ці кадри бійці 3-ї Штурмової.

Відео дня

Раніше рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "АХІЛЛЕС" 92-ої ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Луганській області знищила військову вантажівку окупантів та разом з нею й російських бойовиків, що знаходилися в КамАЗі.

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