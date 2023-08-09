Штурмовики ефектно знищили російську БМП під Бахмутом (відео)
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться в одній з найгарячіших точок – поблизу Бахмута на Донеччині.
Там бійці 3-ї ОШБр за допомогою дрона знищили БМП окупантів. Про це повідомили в телеграм-каналі бригади.
"Ураження ворожої БМП під Бахмутом за допомогою дрона FPV", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що знищенням займалися бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади.
На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили БМП росіян, яка стояла у посадці. На наступних кадрах видно, як у військову техніку окупантів влетів дрон-камікадзе.
Точний час та місце знищення БМП не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, раніше бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.
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