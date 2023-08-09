Прикордонники на Харківському напрямку 'відправили на смітник' російський комплекс 'Муром-М' (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати російську техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, вони ліквідували комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Знищення комплексу відбулося на Харківському напрямку. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Зйомка закінчилась: "Муром-М" відправляється на смітник. Влучанням дрона-камікадзе бійці "Сталевого кордону" знищили ворожий спостережний комплекс на Харківському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як оператори БПЛА виявили комплекс спостереження окупантів. На наступних кадрах видно влучання у "Муром-М".

Точний час та місце знищення спостережного комплексу не повідомляється з міркувань безпеки.

Додамо, "Муром-М" – система для далекого візуального спостереження, оснащена оптичною камерою з потужним зумом. "Муром" дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км.

Нагадаємо, раніше бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.

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