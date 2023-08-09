Пограничники на Харьковском направлении 'отправили на помойку' российский комплекс 'Муром-М' (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать российскую технику на разных участках фронта. В частности, они ликвидировали комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Уничтожение комплекса произошло в Харьковском направлении. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Съемка закончилась: "Муром-М" отправляется на помойку. Попаданием дрона-камикадзе бойцы "Стальной границы" уничтожили вражеский наблюдательный комплекс на Харьковском направлении", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как операторы БПЛА обнаружили комплекс наблюдения оккупантов. На следующих кадрах видны попадания в "Муром-М".

Точное время и место уничтожения наблюдательного комплекса не сообщаются из соображений безопасности.

"Муром-М" – система для дальнего визуального наблюдения, оснащенная оптической камерой с мощным зумом. "Муром" позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км.

Напомним, ранее бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" уничтожили наблюдательный пункт россиян на территории Запорожской области.

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