Нацгвардейцы дроном уничтожили наблюдательный пункт оккупантов на юге (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на южном фронте. В частности, бои проходят на территории Запорожской области.

Там бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины уничтожили наблюдательный пункт россиян. Видео работы обнародовали на странице объединения в Facebook.

"Бойцы 23 ОБр ОГП "Хортица" Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать оккупантов на Запорожском направлении. Боевой птичкой гвардейцы доставили оркам подарок на наблюдательный пункт", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как украинские военные запускают беспилотник со снарядом. На следующих кадрах видно, как горит наблюдательный пункт оккупантов.

Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, пилоты первой роты БПЛА совместно с расчетом 2-го взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР обнаружили и уничтожили склад БК и ГСМ в районе н.п. Зайцево в Донецкой области.

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