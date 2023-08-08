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Война в Украине

Артиллеристы показали огневое прикрытие штурмов позиций россиян (эффектное видео)

Анастасия Крыщук

Артиллеристы показали огневое прикрытие штурмов позиций россиян (эффектное видео)

Украинские военные продолжают проводить наступательные штурмовые операции на разных участках фронта. Во время штурма бригады обеспечивают огневое прикрытие.

В частности, этим занимаются защитники из 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ. На странице бригады в Facebook показали, как артиллеристы помогают штурмовикам.

"Штурм вражеских позиций под надежным огневым прикрытием. Артиллеристы 71-й егерской бригады ДШВ поддерживают атаки пехоты и днем, и ночью. Тушат огневые позиции врага, перерезают ему пути подвоза боеприпасов и останавливают любые попытки брони. – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как артиллеристы производят огневое прикрытие штурмовиков. Также бойцы рассказывают о своих боевых задачах.

Напомним, пилоты первой роты БПЛА совместно с расчетом 2-го взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР обнаружили и уничтожили склад БК и ГСМ в районе н.п. Зайцево в Донецкой области.

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Война в Украине