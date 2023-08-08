Артиллеристы показали огневое прикрытие штурмов позиций россиян (эффектное видео)

Украинские военные продолжают проводить наступательные штурмовые операции на разных участках фронта. Во время штурма бригады обеспечивают огневое прикрытие.

В частности, этим занимаются защитники из 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ. На странице бригады в Facebook показали, как артиллеристы помогают штурмовикам.

"Штурм вражеских позиций под надежным огневым прикрытием. Артиллеристы 71-й егерской бригады ДШВ поддерживают атаки пехоты и днем, и ночью. Тушат огневые позиции врага, перерезают ему пути подвоза боеприпасов и останавливают любые попытки брони. – говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также: Бойцы 31-й бригады устроили россиянам "пламенное шоу" кассетными боеприпасами (видео)

На видео можно увидеть, как артиллеристы производят огневое прикрытие штурмовиков. Также бойцы рассказывают о своих боевых задачах.

Напомним, пилоты первой роты БПЛА совместно с расчетом 2-го взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР обнаружили и уничтожили склад БК и ГСМ в районе н.п. Зайцево в Донецкой области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!